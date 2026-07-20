В Германии подростка обвиняют в возможной подготовке нападения на синагогу

В Мюнхене прокуратура предъявила обвинение 15-летнему подростку, которого подозревают в планировании нападения на синагогу.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как сообщила прокуратура, подростку, в частности, инкриминируют подготовку "серьезного акта насилия, представляющего угрозу для государства", а также умышленное несанкционированное обращение с взрывчатыми веществами, причинение взрыва и нанесение телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.

В настоящее время подросток находится под стражей до судебного разбирательства. В прошлом месяце Главная прокуратура сообщила, что он мог хранить большое количество пиротехнических устройств с целью совершения теракта, в частности против синагоги.

Ему также инкриминируют то, что он уже вызвал взрыв в конце октября 2025 года.

Расследование ведется с прошлой осени. До завершения судебного разбирательства подросток считается невиновным. Согласно предварительным заявлениям Генеральной прокуратуры, подросток мог симпатизировать террористической организации "Исламское государство".

В начале июня региональный суд немецкого Бремена приговорил 35-летнего мужчину к восьми с половиной годам лишения свободы за планирование террористического нападения.

В июле стало известно, что Великобритания выделит 250 млн фунтов стерлингов (293 млн евро) в течение трёх лет на усиление защиты еврейских общин после того, как в этом году по всей стране была совершена серия антисемитских нападений.