Повна ліквідація пожежі у Норвегії, що знищила понад 100 будинків, займе ще близько 10 днів

На повну ліквідацію пожежі у норвезькому місті Драммен, що знищила понад 100 будинків, може знадобитися ще близько 10 днів.

Про це повідомляє VG, пише "Європейська правда".

У пожежно-рятувальній службі вважають, що для остаточного гасіння усіх тліючих осередків на згарищі у Драммені може піти ще 10 днів. Хоча видиме полум’я загасили, всередині завалів залишаються зони з дуже високою температурою, де продовжується тління і можливе нове розгоряння.

Torstein Georg Bøe / NRK

Протягом попередньої ночі у спустошеному житловому кварталі та поруч у лісі ліквідували близько 10 таких небезпечних осередків.

У пожежно-рятувальній службі зазначили, що досі не вважають пожежу такою, що "під контролем", хоча ситуація покращується.

У понеділок планують за допомогою екскаваторів знімати верхній шар завалів на згарищі, щоб відкривати "гарячі" осередки нижче. У разі розгоряння на цьому місці гелікоптер буде скидати туди воду.

Також зранку в район пожежі почали пускати людей з евакуйованих осель, які хочуть забрати з дому додаткові речі.

Пожежу у Драммені, що спалахнула 17 липня, називають найгіршою в сучасній історії країни.

За попередніми висновками слідства, займання скоріш за все є нещасним випадком. Обставини початку пожежі продовжують встановлювати.