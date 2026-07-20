Полная ликвидация пожара в Норвегии, уничтожившего более 100 домов, займет еще около 10 дней

На полную ликвидацию пожара в норвежском городе Драммен, уничтожившего более 100 домов, может потребоваться еще около 10 дней.

Об этом сообщает VG, пишет "Европейская правда".

В пожарно-спасательной службе считают, что для окончательного тушения всех тлеющих очагов на месте пожара в Драммене может уйти еще 10 дней. Хотя видимое пламя потушили, внутри завалов остаются зоны с очень высокой температурой, где продолжается тление и возможно новое разгорание.

Torstein Georg Bøe / NRK

В течение прошлой ночи в опустошенном жилом квартале и рядом в лесу ликвидировали около 10 таких опасных очагов.

В пожарно-спасательной службе отметили, что пока не считают пожар "под контролем", хотя ситуация улучшается.

В понедельник планируется с помощью экскаваторов снимать верхний слой завалов на месте пожара, чтобы обнаружить "горячие" очаги ниже. В случае разгорания в этом месте вертолёт будет сбрасывать туда воду.

Также утром в район пожара начали пропускать людей из эвакуированных домов, которые хотят забрать из дома дополнительные вещи.

Пожар в Драммене, который вспыхнул 17 июля, называют самым страшным в новейшей истории страны.

По предварительным выводам следствия, возгорание, скорее всего, является несчастным случаем. Обстоятельства возникновения пожара продолжают устанавливать.