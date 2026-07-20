Лісова пожежа під Мадридом спустошила вже 26 тисяч гектарів

Лісова пожежа північніше столиці Іспанії Мадрида, що триває з 16 липня, спустошила вже 26 тисяч гектарів і досі продовжує поширюватися.

Про це повідомляють низка іспанських ЗМІ, серед яких Antena3, пише "Європейська правда".

Пожежа в районі міста Гвадалахара, що північніше Мадрида, спустошила близько 26 тисяч гектарів території та спричинила евакуацію 28 населених пунктів, загалом близько 1200 осіб. Нещодавно розпорядження про евакуацію оголосили ще для трьох муніципалітетів.

Периметр пожежі сягнув 120 кілометрів, розширившись за ніч на додаткові 10 км. Через пожежу закриті кілька місцевих доріг, на десятку інших частково обмежено рух.

Очільник регіону Кастилья-Ла-Манча заявив, що пожежа вже стала рекордною для регіону.

Прогноз погоди несприятливий, з другої половини дня умови роботи пожежників можуть знову ускладнитися.

Водночас на місці іншої пожежі у Сарагосі ситуація покращується, до кінця її можуть оголосити такою, що взята під контроль.

Раніше стало відомо, що майже всі 13 загиблих у лісовій пожежі в Лос-Гальярдосі виявились іноземцями.