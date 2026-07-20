Американские военные проведут учения над Польшей

Оперативное командование польских Вооруженных сил сообщило, что в конце июля – начале августа американское Многодоменное командование в Европе (MDC-E) проведет в Польше учения с использованием стратосферных микрошаров.

Об этом говорится в сообщении польского командования, опубликованном в понедельник, пишет "Европейская правда".

Воздушные шары будут совершать полеты над Польшей в соответствии с действующими нормативными актами и под надзором органов, ответственных за безопасность и контроль воздушного пространства.

Во время учений жители различных регионов страны могут заметить в небе небольшие шары, а после завершения их полетов – также фрагменты использованного оборудования. Однако военные подчеркивают, что учения не представляют угрозы для людей и не повлияют на повседневную жизнь жителей.

Если кто-то найдет элементы, которые могут происходить от такого аэростата, не следует к ним прикасаться или пытаться самостоятельно извлечь их. Вместо этого нужно как можно быстрее сообщить о находке в соответствующие службы.

Стратосферные микрошары – это небольшие платформы, поднимающиеся на высоту около 18–30 км и используемые вооружёнными силами преимущественно для разведывательных, наблюдательных и коммуникационных задач.

Они могут нести легкие датчики, камеры и устройства для перехвата радиосигналов, что позволяет вести наблюдение за обширными территориями в течение многих часов или дней. Благодаря способности выполнять функции ретрансляторов связи они обеспечивают военную связь на территориях, лишенных инфраструктуры.

Как сообщалось, во вторник, 21 июля, по всей Польше пройдут масштабные учения по проверке систем оповещения населения о возможных воздушных угрозах.

Также в Польше с 20 июля начинаются военные учения в Опольском воеводстве, на юго-западе страны, которые продлятся до конца июля.