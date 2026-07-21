У Чехії шахраї під виглядом поліції та центробанку виманили у комунальників 1,9 млн євро

У чеському місті Градец-Кралове комунальна установа, яка управляє міською нерухомістю, втратила близько 46 мільйонів чеських крон (приблизно 1,9 млн євро) через шахрайську схему.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання iDnes.

За попередніми даними, гроші минулого тижня переказав на рахунки шахраїв один зі співробітників управління нерухомістю міста Градец-Кралове без відома керівництва, колег і міської влади. Зловмисники видавали себе за поліцейських і працівників Чеського національного банку, а працівник діяв під психологічним тиском.

За словами директорки установи Ярослави Бернгардової, інцидент став наслідком помилки окремого співробітника, який мав повноваження розпоряджатися коштами.

"На жаль, перебуваючи під психологічним тиском зловмисників, ця особа обійшла контрольні механізми та процедури безпеки у сфері грошових потоків", – зазначила вона.

Обставини справи розслідує поліція, а комунальна установа та міська влада співпрацюють зі слідством.

Управління нерухомості опікується міськими квартирами, будинками та нежитловими приміщеннями, а також управляє басейном, аквацентром і літнім плавальним комплексом.

Після інциденту міська влада заявила, що, окрім технічних і процедурних заходів безпеки, посилить навчання працівників комунальних організацій для розпізнавання шахрайських телефонних дзвінків та інших атак, спрямованих на викрадення коштів.

Торік комунальна компанія отримала дохід у розмірі 224 мільйони крон. З них внесок від міста становив 141 мільйон крон. Минулого року в організації працювало в середньому 118 осіб.

Нагадаємо, наприкінці квітня Агентство внутрішньої безпеки Польщі викрило організовану злочинну групу та запобігло плану з виготовлення та введення в обіг фальшивих євробанкнот на суму до 360 мільйонів, частину з них мали спрямувати на ринок в Україні.

А в березні у Румунії викрили злочинну групу, що надрукувала 2 млн євро фальшивих банкнот.