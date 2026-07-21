В Чехии под видом полиции и центробанка выманили у коммунальщиков 1,9 млн евро

В чешском городе Градец-Кралове коммунальное учреждение, управляющее городской недвижимостью, потеряло около 46 миллионов чешских крон (примерно 1,9 млн евро) в результате мошеннической схемы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание iDnes.

По предварительным данным, деньги на прошлой неделе перечислил на счета мошенников один из сотрудников управления недвижимостью города Градец-Кралове без ведома руководства, коллег и городских властей. Злоумышленники выдавали себя за полицейских и сотрудников Чешского национального банка, а сотрудник действовал под психологическим давлением.

По словам директора учреждения Ярославы Бернгардовой, инцидент стал следствием ошибки отдельного сотрудника, который имел полномочия распоряжаться средствами.

"К сожалению, находясь под психологическим давлением злоумышленников, этот человек обошел контрольные механизмы и процедуры безопасности в сфере денежных потоков", – отметила она.

Обстоятельства дела расследует полиция, а коммунальное учреждение и городские власти сотрудничают со следствием.

Управление недвижимости занимается городскими квартирами, домами и нежилыми помещениями, а также управляет бассейном, аквацентром и летним плавательным комплексом.

После инцидента городские власти заявили, что, помимо технических и процедурных мер безопасности, усилят обучение сотрудников коммунальных организаций по распознаванию мошеннических телефонных звонков и других атак, направленных на хищение средств.

В прошлом году коммунальная компания получила доход в размере 224 миллионов крон. Из них взнос от города составил 141 миллион крон. В прошлом году в организации работало в среднем 118 человек.

Напомним, в конце апреля Агентство внутренней безопасности Польши разоблачило организованную преступную группу и предотвратило план по изготовлению и введению в обращение поддельных евробанкнот на сумму до 360 миллионов, часть из которых должна была быть направлена на рынок Украины.

А в марте в Румынии разоблачили преступную группу, которая напечатала 2 млн евро фальшивых банкнот.