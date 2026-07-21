Майже 100 військових США отримали поранення за останні два тижні конфлікту з Іраном

З 7 липня майже 100 американських військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості у межах конфлікту з Іраном, розповіли у Пентагоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Речник Пентагону заявив, що більшість із майже 100 поранень, які отримали американські військові, були "незначними струсами мозку".

Проте CNN повідомив у понеділок, що американські збройні сили зволікають з оприлюдненням інформації про поранення військових, пояснюючи це тим, що затримка має на меті захист військовослужбовців.

Водночас гідне перевезення тіл американських солдатів, які загинули у війні, відбудеться в середу, за словами представника адміністрації США.

Раніше президент Дональд Трамп попередив, що Тегеран поплатиться за загибель трьох американських військовослужбовців.

У ніч з понеділка на вівторок США завдали нових ударів по Ірану. Іранські державні ЗМІ повідомили про вибухи в кількох місцях, зокрема в Бандар-Аббасі, Кешмі та районі Бемані в південній іранській провінції Хормозган.

Тим часом посередники пропонують США нове перемир’я з Іраном.