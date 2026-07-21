Почти 100 военных США получили ранения за последние две недели конфликта с Ираном

С 7 июля почти 100 американских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести в ходе конфликта с Ираном, сообщили в Пентагоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Представитель Пентагона заявил, что большинство из почти 100 ранений, полученных американскими военными, были "незначительными сотрясениями мозга".

Однако CNN сообщил в понедельник, что американские вооруженные силы затягивают с обнародованием информации о ранениях военных, объясняя это тем, что задержка направлена на защиту военнослужащих.

В то же время достойная перевозка тел американских солдат, погибших на войне, состоится в среду, по словам представителя администрации США.

Ранее президент Дональд Трамп предупредил, что Тегеран поплатится за гибель трех американских военнослужащих.

В ночь с понедельника на вторник США нанесли новые удары по Ирану. Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в нескольких местах, в частности в Бандар-Аббасе, Кешме и районе Бемани в южной иранской провинции Хормозган.

Между тем посредники предлагают США новое перемирие с Ираном.