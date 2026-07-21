Мерц і новий прем'єр Британії обговорили підтримку України і тиск на Росію

Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першої телефонної розмови в понеділок обговорювали, зокрема, продовження підтримки України.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це повідомили у німецькому уряді.

Лідери домовилися продовжувати тісну співпрацю між країнами та сприяти реалізації Кенсінгтонського договору. Цей договір, що є двосторонньою угодою про дружбу, був підписаний у Лондоні 17 липня 2025 року Мерцом та попередником Бернема Кіром Стармером.

Щодо війни Росії проти України обидва лідери домовилися продовжувати надавати всебічну підтримку Києву та посилювати тиск на РФ. Вони пообіцяли залишитися відданими серйозним переговорам, спрямованим на досягнення справедливого та тривалого миру.

Раніше в понеділок Бернем провів телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський повідомив, що він та новий прем'єр Британії мають зустрітися найближчим часом.

Розмова з Трампом стала для Бернема першою на посаді прем’єр-міністра.

У ході розмови з Трампом Бернем наголосив на своїй відданості питанням оборони та безпеки й заявив, що гарантування безпеки Великої Британії та її союзників є пріоритетом у його порядку денному.