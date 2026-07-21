Мерц и новый премьер Британии обсудили поддержку Украины и давление на Россию

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем и канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе первого телефонного разговора в понедельник обсудили, в частности, продолжение поддержки Украины.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом сообщили в немецком правительстве.

Оба лидера договорились продолжать тесное сотрудничество между странами и содействовать реализации Кенсингтонского договора. Этот договор, являющийся двусторонним соглашением о дружбе, был подписан в Лондоне 17 июля 2025 года Мерцем и предшественником Бернема Киром Стармером.

Что касается войны России против Украины, лидеры договорились продолжать оказывать всестороннюю поддержку Киеву и усиливать давление на РФ. Они пообещали оставаться приверженными серьезным переговорам, направленным на достижение справедливого и прочного мира.

Ранее в понедельник Бернем провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский сообщил, что он и новый премьер-министр Великобритании должны встретиться в ближайшее время.

Беседа с Трампом стала для Бернема первой на посту премьер-министра.

В ходе беседы с Трампом Бернем подчеркнул свою приверженность вопросам обороны и безопасности и заявил, что обеспечение безопасности Великобритании и её союзников является приоритетом в его повестке дня.