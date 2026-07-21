Сибига рассказал главе МИД Чехии о баллистическом терроре РФ

Глава МИД Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим чешским коллегой Петром Мацинкой, в ходе которого, в частности, речь шла о последних атаках РФ на Украину.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Сибига поблагодарил Чехию за всестороннюю поддержку Украины, в частности за вклад в размере примерно 7 миллионов долларов в инициативу PURL и за поддержку вступления Украины в ЕС.

"Я проинформировал своего коллегу об усилении баллистического террора России против гражданского населения и умышленном разрушении критически важной гражданской инфраструктуры, поскольку Россия не может достичь ни одной из своих стратегических целей на поле боя", – отметил он.

В этом контексте министры обсудили дальнейшую помощь энергетическому сектору Украины и привлечение чешских предприятий к усилиям по восстановлению и реконструкции.

Также в ходе беседы речь шла об укреплении партнерства в сфере обороны.

"Мы решительно настроены на дальнейшее углубление стратегического партнерства между Украиной и Чехией на благо наших народов и безопасности Европы", – добавил Сибига.

Напомним, в начале июля глава чешского МИД Петр Мацинка заявил, что страна перенаправит средства из некоторых проектов на инициативу PURL. Это станет первым случаем, когда правительство Андрея Бабиша присоединится к оказанию военной помощи Украине.

В то же время чешский премьер Андрей Бабиш позже добавил, что вклад Чехии в программу PURL будет разовым.