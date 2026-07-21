МЗС РФ викликало посла Молдови через поводження з російськими дипломатами

У МЗС Росії викликали посла Молдови Ліліана Дарія, щоб висловити протест у зв’язку з нібито порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини під час двох інцидентів зі співробітниками та автотранспортом посольства РФ в Молдові.

Про це в МЗС РФ повідомили у вівторок, 21 липня, пише "Європейська правда".

У першому випадку, як стверджується, молдовські поліцейські зупинили автобус російського посольства, а у другому співробітників дипмісії утримували на кордоні чотири години.

За даними МЗС РФ, 19 липня в Кишиневі поліція зупинила автобус російського посольства для перевірки документів і нібито без пояснень зняла з нього дипломатичні реєстраційні знаки.

В російському відомстві стверджують, що поліцейські нібито застосували силу до співробітників посольства та погрожували затриманням, а прохання посольства до МЗС Молдови направити на місце представника відомства "було проігноровано".

Інший інцидент стався в ніч на 21 липня на прикордонному переході "Леушени" під час виїзду співробітників російського посольства з Молдови "для доставки службового вантажу до Росії". МЗС РФ звинувачує молдовську сторону у безпідставному утриманні співробітників на кордоні понад чотири години.

"Послу було заявлено, що російська сторона залишає за собою право на дзеркальні заходи у відповідь", – заявили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство закордонних справ Молдови повідомило, що останнім часом фіксує зростання кількості випадків, коли громадяни країни піддаються посиленим перевіркам на кордоні між РФ та Білоруссю.

Також варто зазначити, що в МЗС Росії закликали російських громадян уникати поїздок до Молдови через нібито загрозу принижень та безпідставних перевірок.