МИД РФ вызвал посла Молдовы из-за обращения с российскими дипломатами

В МИД России вызвали посла Молдовы Лилиана Дария, чтобы выразить протест в связи с якобы нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдове.

Об этом в МИД РФ сообщили во вторник, 21 июля, пишет "Европейская правда".

В первом случае, как утверждается, молдовские полицейские остановили автобус российского посольства, а во втором сотрудников дипмиссии задержали на границе на четыре часа.

По данным МИД РФ, 19 июля в Кишиневе полиция остановила автобус российского посольства для проверки документов и якобы без объяснений сняла с него дипломатические регистрационные знаки.

В российском ведомстве РФ утверждают, что полицейские якобы применили силу к сотрудникам посольства и угрожали задержанием, а просьба посольства к МИД Молдовы направить на место представителя ведомства была проигнорирована.

Другой инцидент произошел в ночь на 21 июля на пограничном переходе "Леушены" во время выезда сотрудников российского посольства из Молдовы "для доставки служебного груза в Россию". МИД РФ обвиняет молдовскую сторону в необоснованном удержании сотрудников на границе более четырех часов.

"Послу было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на зеркальные ответные меры", – заявили в ведомстве.

Напомним, недавно Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что в последнее время фиксирует рост числа случаев, когда граждане страны подвергаются усиленным проверкам на границе между РФ и Беларусью.

Также стоит отметить, что в МИД России призвали российских граждан избегать поездок в Молдову из-за якобы угрозы унижений и необоснованных проверок.