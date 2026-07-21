У Північній Македонії понад 3000 людей отруїлися через бактеріальне зараження води у водогоні

У Північній Македонії триває з’ясування обставин отруєння понад 3000 людей у містечку Гостивар на півночі країни, причиною якого вважають бактеріальне зараження води у міському водогоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами trn.mk та DW.

За останніми даними Міністерства охорони здоров’я Північної Македонії, від виявлення проблеми і до цього часу зареєстровано 3150 випадків нездужання, які пов’язують з бактеріальним зараженням води у водогоні Гостивара; четверо людей потребували госпіталізації.

Прокуратура Гостивара відкрила провадження проти директорки відповідального за водопостачання підприємства "Комуналец" та ще двох технічних керівників за підозрою у тому, що через їхню недбалість у водогін протягом 22 днів потрапляла небезпечна вода. Посадовців взяли під варту.

Як вважають, 25 червня вони розпорядилися поставити три помпи у відкритий канал з водою, з метою перевірити тиск у мережі. Під час інспекції 16 липня з’ясувалося, що помпи все ще працювали і забруднена бактеріями вода з каналу потрапляла у водогін.

Аналіз Інституту громадського здоров’я засвідчив, що поверхневі води у каналі містили приблизно у 48 разів більше коліформних бактерій за допустиму норму. Також їх у меншій концентрації виявили у зразках води у водогоні. Крім того, у воді з водогону фіксувався удвічі вищий вміст залишкового хлору.

Воду з водогону заборонили використовувати для приготування їжі та пиття до підтвердження, що вона знову безпечна.

У місті тривають забори проб води в різних точках водогону, у тому числі дитсадках, закладах охорони здоров’я, ресторанах тощо.

Нагадаємо, минулого місяця на дипломатичному заході в елітному готелі Кишинева майже 60 людей заразилися сальмонельозом.

У 2024 році сальмонельоз став причиною нездужання понад 100 людей на морському курорті у Польщі.