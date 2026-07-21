Іспанія хоче заборонити куріння на відкритих терасах

Міністерка охорони здоров’я Іспанії Моніка Гарсія заявила, що країна хоче заборонити куріння на відкритих терасах барів та ресторанів.

Про це вона сказала у вівторок, 21 липня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Гарсія заявила, що Іспанія розширить зони, вільні від тютюнового диму, та введе регулювання щодо вейп-продуктів на тих самих засадах, що й для звичайних сигарет.

За її словами, цей план має на меті повернути Іспанію на передові позиції у боротьбі з тютюнопалінням після попередніх реформ, які заборонили куріння у закритих приміщеннях на робочих місцях у 2005 році та всередині барів і ресторанів у 2010 році.

"Часи змінилися, з’явилися нові продукти, і виникли нові потреби у сфері громадського здоров’я", – сказала вона.

Міністерка зазначила, що тютюн вбиває в Іспанії близько 140 осіб на день, або 50 тисяч на рік, а 30% випадків раку пов’язані з курінням як фактором ризику.

Нові правила також заборонять куріння в радіусі 15 метрів від входів до громадських будівель, дитячих майданчиків, медичних та освітніх закладів, а також у робочих транспортних засобах, на спортивних об’єктах, в університетах, громадських басейнах та місцях проведення публічних заходів.

Головне лобі готельного та ресторанного сектору Іспанії заявило, що не погоджується з цим заходом.

У Нідерландах планують підвищити вік, з якого дозволено купувати нікотинові вироби, до 21.

У Британії погодили "історичний" проєкт закону, який має на меті запобігти початку куріння серед осіб, народжених після 2008 року.

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