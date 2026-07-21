Испания хочет запретить курение на открытых террасах

Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что страна намерена запретить курение на открытых террасах баров и ресторанов.

Об этом она заявила во вторник, 21 июля, как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Гарсия заявила, что Испания расширит зоны, свободные от табачного дыма, и введет регулирование в отношении вейп-продуктов на тех же принципах, что и для обычных сигарет.

По её словам, этот план призван вернуть Испанию на передовые позиции в борьбе с курением после предыдущих реформ, которые запретили курение в закрытых помещениях на рабочих местах в 2005 году и внутри баров и ресторанов в 2010 году.

"Времена изменились, появились новые продукты, и возникли новые потребности в сфере общественного здравоохранения", – сказала она.

Министр отметила, что табак убивает в Испании около 140 человек в день, или 50 тысяч в год, а 30% случаев рака связаны с курением как фактором риска.

Новые правила также запретят курение в радиусе 15 метров от входов в общественные здания, детские площадки, медицинские и образовательные учреждения, а также в рабочих транспортных средствах, на спортивных объектах, в университетах, общественных бассейнах и местах проведения публичных мероприятий.

Главная ассоциация гостиничного и ресторанного сектора Испании заявила, что не согласна с этой мерой.

В Нидерландах планируют повысить возраст, с которого разрешено покупать никотиновые изделия, до 21 года.

В Великобритании одобрили "исторический" законопроект, цель которого – предотвратить начало курения среди лиц, родившихся после 2008 года.

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