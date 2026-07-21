Прем'єр Канади поспілкувався із Трампом щодо торгівлі

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що у вівторок, 21 липня, він розмовляв із президентом США Дональдом Трампом.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Карні заявив, що обидва лідери домовилися активізувати торговельні переговори.

"Ми домовилися активізувати переговори в найближчі тижні, і моя команда та я з нетерпінням чекаємо на це", – сказав він.

Прем'єр-міністр Канади додав, що всі варіанти залишаються на столі, якщо США все ж реалізують свою останню погрозу щодо введення мит.

Варто зауважити, що Трамп підписав три прокламації про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у дискримінаційному ставленні до американської продукції.

Нагадаємо, днями президент США заявив, що лісові пожежі у Канаді виникли через свідоме недбале ставлення і пригрозив країні збільшенням мит.