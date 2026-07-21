Премьер-министр Канады обсудил с Трампом вопросы торговли

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что во вторник, 21 июля, он беседовал с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Карни заявил, что оба лидера договорились активизировать торговые переговоры.

"Мы договорились активизировать переговоры в ближайшие недели, и моя команда и я с нетерпением ждем этого", – сказал он.

Премьер-министр Канады добавил, что все варианты остаются на столе, если США все же реализуют свою последнюю угрозу о введении пошлин.

Стоит отметить, что Трамп подписал три прокламации о введении дополнительных 50-процентных пошлин на отдельные товары из Канады, обвинив Оттаву в дискриминационном отношении к американской продукции.

Напомним, на днях президент США заявил, что лесные пожары в Канаде возникли из-за сознательного халатного отношения, и пригрозил стране увеличением пошлин.