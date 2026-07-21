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Во Франции погибли двое пожарных

Новости — Вторник, 21 июля 2026, 19:20 — Мария Емец

Во Франции сообщили о гибели двух пожарных, работавших на месте возгорания на юге страны.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

21 июля министр внутренних дел Лоран Нюньес в выступлении перед парламентом сообщил о гибели двух пожарных во время тушения пожара вблизи аэропорта на территории коммуны Мериньяк в департаменте Жиронда.

"Мои мысли с ними и их семьями", – сказал министр, добавив, что планирует выехать на место.

Инцидент также прокомментировал президент Эмманюэль Макрон.

"Выражаю соболезнования, благодарность и поддержку всей нации их семьям, близким и пожарным Франции", – написал он.

Сообщают, что пожар нарушил работу расположенного поблизости аэропорта крупного южного города Бордо.

Это уже третий смертельный инцидент за июль. В начале месяца погиб один пожарный во время тушения пожара в предгорьях Альп – он попал под камнепад.

Как известно, во Франции продолжаются многочисленные лесные пожары различного масштаба, которым способствует жаркая засушливая погода.

От пожаров страдает также соседняя Испания, пострадавшие площади уже в четыре раза превышают показатели на этот же период 2025 года. Масштабный лесной пожар к северу от Мадрида, который уже опустошил почти 30 тысяч гектаров, рискует стать рекордным для страны за последнее время.

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