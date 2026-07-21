Во Франции погибли двое пожарных

Во Франции сообщили о гибели двух пожарных, работавших на месте возгорания на юге страны.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

21 июля министр внутренних дел Лоран Нюньес в выступлении перед парламентом сообщил о гибели двух пожарных во время тушения пожара вблизи аэропорта на территории коммуны Мериньяк в департаменте Жиронда.

🔴Deux sapeurs-pompiers sont décédés en Gironde, en luttant contre un incendie de bâtiment à Mérignac, a annoncé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. L'incendie s'est déclaré en début d'après-midi près de l'aéroport. pic.twitter.com/GoiSLCjk7m – M6 Info (@m6info) July 21, 2026

"Мои мысли с ними и их семьями", – сказал министр, добавив, что планирует выехать на место.

Инцидент также прокомментировал президент Эмманюэль Макрон.

"Выражаю соболезнования, благодарность и поддержку всей нации их семьям, близким и пожарным Франции", – написал он.

Сообщают, что пожар нарушил работу расположенного поблизости аэропорта крупного южного города Бордо.

🔴 Deux sapeurs-pompiers engagés dans l'incendie de Mérignac sont morts



Les flammes ont dévoré au moins un hectare, les décollages sont interrompus. https://t.co/T7mc61fCsU pic.twitter.com/MvC65WLOmB – air plus news (@airplusnews) July 21, 2026

Это уже третий смертельный инцидент за июль. В начале месяца погиб один пожарный во время тушения пожара в предгорьях Альп – он попал под камнепад.

Как известно, во Франции продолжаются многочисленные лесные пожары различного масштаба, которым способствует жаркая засушливая погода.

От пожаров страдает также соседняя Испания, пострадавшие площади уже в четыре раза превышают показатели на этот же период 2025 года. Масштабный лесной пожар к северу от Мадрида, который уже опустошил почти 30 тысяч гектаров, рискует стать рекордным для страны за последнее время.