Трамп: Ірану знадобляться десятиліття на відновлення

Американський президент Дональд Трамп вважає, що Ірану знадобляться понад 20 років, аби відновитися після ударів США.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у вівторок, 21 липня, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Президент США впевнений, що якби минулого року не було здійснено ударів по іранських ядерних об’єктах – то "вони б мали ядерну зброю, а Ізраїлю б уже не існувало".

"Якби ми пішли звідти прямо зараз, Ірану знадобилося б 20–25 років на відновлення. Ми ще далеко не закінчили, але якби ми пішли прямо зараз, їм знадобилося б багато часу – роки – на відновлення. Але ми не збираємося йти прямо зараз", – запевнив Трамп.

Нагадаємо, у ніч з понеділка на вівторок США завдали нових ударів по Ірану. Іранські державні ЗМІ повідомили про вибухи в кількох місцях, зокрема в Бандар-Аббасі, Кешмі та районі Бемані в південній іранській провінції Хормозган.

Тим часом посередники пропонують США нове перемир’я з Іраном.