Трамп: Ирану понадобятся десятилетия на восстановление

Президент США Дональд Трамп считает, что Ирану понадобится более 20 лет, чтобы восстановиться после ударов США.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами во вторник, 21 июля, как сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Президент США уверен, что если бы в прошлом году не было нанесено ударов по иранским ядерным объектам, то "у них было бы ядерное оружие, а Израиля бы уже не существовало".

"Если бы мы ушли оттуда прямо сейчас, Ирану понадобилось бы 20–25 лет на восстановление. Мы еще далеко не закончили, но если бы мы ушли прямо сейчас, им понадобилось бы много времени – годы – на восстановление. Но мы не собираемся уходить прямо сейчас", – заверил Трамп.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник США нанесли новые удары по Ирану. Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в нескольких местах, в частности в Бандар-Аббасе, Кешме и районе Бемани в южной иранской провинции Хормозган.

Между тем посредники предлагают США новое перемирие с Ираном.