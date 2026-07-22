У США розповіли про перший повітряний бій, у якому український F-16 збив літак РФ

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн розповів, як F-16 вперше збив російський винищувач у повітряному двобої у російсько-українській війні.

Про це він сказав під час слухань у Комітеті Сенату з асигнувань, цитує "Європейська правда".

Під час слухань у Кейна запитали, який вплив матиме на Україну можливе припинення фінансування протиповітряної оборони протягом трьох років.

У відповідь на це він розповів про розвиток українських оборонних спроможностей.

"Неймовірна робота, яку виконує українська промислова база, полягає в масштабуванні власних можливостей. Це варіюється від їхніх можливостей "земля-повітря" до можливостей "повітря-повітря", – сказав він.

У цьому контексті голова Об'єднаного комітету начальників штабів США розповів про нещодавній повітряний бій, під час якого український F-16 знищив російське повітряне судно.

"Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач. За останні кілька років, завдяки підтримці багатьох партнерів, Україна значно посилила свою ешелоновану систему оборони", – сказав він.

Нагадаємо, у квітні прем'єр Норвегії запевнив, що перші з обіцяних цією країною F-16 для України скоро будуть готові літати.

У червні міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що Бельгія ухвалила рішення передати до ЗСУ більше винищувачів, ніж обіцяла раніше. За його словами, Бельгія передасть сім F-16 цього року, чотири з них – для запчастин.