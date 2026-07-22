В США рассказали о первом воздушном бою, в котором украинский F-16 сбил самолет РФ

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн рассказал, как F-16 впервые сбил российский истребитель в воздушном бою в ходе российско-украинской войны.

Об этом он заявил в ходе слушаний в Сенатском комитете по ассигнованиям, сообщает "Европейская правда".

Во время слушаний у Кейна спросили, какое влияние окажет на Украину возможное прекращение финансирования противовоздушной обороны в течение трех лет.

В ответ на это он рассказал о развитии украинского оборонного потенциала.

"Невероятная работа, которую выполняет украинская промышленная база, заключается в расширении собственных возможностей. Это варьируется от их возможностей "земля-воздух" до возможностей "воздух-воздух", – сказал он.

В этом контексте председатель Объединенного комитета начальников штабов США рассказал о недавнем воздушном бою, в ходе которого украинский F-16 уничтожил российский самолет.

"Недавно мы стали свидетелями первого воздушного боя, в котором украинский F-16 сбил российский истребитель. За последние несколько лет, благодаря поддержке многих партнеров, Украина значительно укрепила свою эшелонированную систему обороны", – сказал он.

Напомним, в апреле премьер-министр Норвегии заверил, что первые из обещанных этой страной F-16 для Украины скоро будут готовы к полетам.

В июне министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что Бельгия приняла решение передать ВСУ больше истребителей, чем обещала ранее. По его словам, Бельгия передаст семь F-16 в этом году, четыре из них – на запчасти.