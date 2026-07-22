У Греції наказали зупинити роботи просто неба у пік спеки, порушників штрафуватимуть

Грецька влада розпорядилася тимчасово призупинити фізичну працю просто неба та послуги доставки на транспортних засобах у деяких регіонах країни в середу, оскільки очікується сильна спека з температурою понад 40 градусів за Цельсієм.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Міністерство праці повідомило, що обов’язкове припинення роботи діятиме з 13:00 до 17:00 у регіоні Аттика, куди входять Афіни, а також у Фессалії, східній частині Центральної Греції та на сході Пелопоннесу. Там прогнозуються найвищі температури.

Цей захід поширюється на будівельні майданчики, об’єкти громадських робіт, суднобудівні верфі та інші види ручної праці на відкритому повітрі, а також на доставку їжі та посилок на мотоциклах, скутерах і велосипедах.

Ресторани та магазини можуть продовжувати приймати замовлення на самовивіз або доставку кондиціонованими автомобілями та фургонами.

Лікарні, комунальні служби та транспортні підприємства звільнені від цих обмежень, оскільки вважаються об’єктами критично важливої інфраструктури, але вони повинні вжити додаткових заходів захисту від спеки.

Роботодавці також повинні, за можливості, пропонувати дистанційну роботу вразливим працівникам.

Компаніям, які порушують ці обмеження, загрожують штрафи у розмірі 2 тисячі євро за кожного працівника, якого виявлять за роботою під час дії заборони.

Греція, з її довгими, спекотними, сухими та часто вітряними літами, часто зіштовхується з лісовими пожежами. Зокрема наприкінці червня у центральній Греції гасили лісову пожежу, яка спалахнула поблизу людських осель.

На початку липня поблизу міста Салоніки спалахнула лісова пожежа, внаслідок чого мешканцям трьох населених пунктів наказали евакуюватися.