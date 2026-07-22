В Греции приказали остановить работы под открытым небом в пик жары, нарушителей будут штрафовать

Греческие власти распорядились временно приостановить физический труд под открытым небом и услуги доставки на транспортных средствах в некоторых регионах страны в среду, поскольку ожидается сильная жара с температурой свыше 40 градусов по Цельсию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Министерство труда сообщило, что обязательное прекращение работы будет действовать с 13:00 до 17:00 в регионе Аттика, в который входят Афины, а также в Фессалии, восточной части Центральной Греции и на востоке Пелопоннеса. Именно там прогнозируются самые высокие температуры.

Эта мера распространяется на строительные площадки, объекты общественных работ, судостроительные верфи и другие виды ручного труда на открытом воздухе, а также на доставку еды и посылок на мотоциклах, скутерах и велосипедах.

Рестораны и магазины могут продолжать принимать заказы на самовывоз или доставку в кондиционированных автомобилях и фургонах.

Больницы, коммунальные службы и транспортные предприятия освобождены от этих ограничений, поскольку считаются объектами критически важной инфраструктуры, но они должны принять дополнительные меры защиты от жары.

Работодатели также должны, по возможности, предлагать удаленную работу уязвимым работникам.

Компаниям, нарушающим эти ограничения, грозят штрафы в размере 2 тысяч евро за каждого работника, которого обнаружат на рабочем месте во время действия запрета.

Греция, с её длинными, жаркими, сухими и часто ветреными летами, нередко сталкивается с лесными пожарами. В частности, в конце июня в центральной Греции тушили лесной пожар, который вспыхнул вблизи населённых пунктов.

В начале июля вблизи города Салоники вспыхнул лесной пожар, в результате чего жителям трёх населённых пунктов приказали эвакуироваться.