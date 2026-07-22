ЗМІ: у блоці Мерца домовились про нового лідера фракції після скандалу з сурогатною матір’ю

Лідери керівних партій Німеччини ХДС та ХСС Фрідріх Мерц і Маркус Зьодер домовились, що глава відомства канцлера Торстен Фрай стане новим керівником фракції блоку ХДС/ХСС у Бундестазі.

Про це телеканалу ZDF стало відомо від джерела у колах ХДС, пише "Європейська правда".

Таким чином Торстен Фрай має замінити Єнса Шпана, який подав у відставку в суботу на тлі скандалу довкола сурогатного материнства для його дитини.

Хто замінить Фрая на посаді глави канцелярії, поки що невідомо. За інформацією ZDFheute, о 15:00 відбудеться онлайн-засідання керівництва фракції. У відеоконференції також візьмуть участь Мерц і Зьодер.

Варто зазначити, що в інтерв’ю телеканалу ZDF нещодавно Мерц заявив, що після відставки Шпана він розглядає можливість переформатування уряду.

Шпан пішов у відставку після масованої критики щодо того, що він став батьком за допомогою сурогатної матері у США. На відміну від США, сурогатне материнство в Німеччині заборонено.

Шпану, який належав до найвпливовіших діячів у керівній коаліції, у ХДС закидали надто пізнє інформування та подвійні стандарти. У минулому він виступав за заборону сурогатного материнства.

Також повідомляли, що депутати-консерватори зберуться на позачергове засідання 29 липня, щоб обрати нового лідера фракції замість Шпана.