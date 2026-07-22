СМИ: в блоке Мерца договорились о новом лидере фракции после скандала с суррогатной матерью

Лидеры правящих партий Германии ХДС и ХСС Фридрих Мерц и Маркус Зёдер договорились, что глава канцелярии канцлера Торстен Фрай станет новым руководителем фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге.

Об этом телеканалу ZDF стало известно из источника в кругах ХДС, пишет "Европейская правда".

Таким образом, Торстен Фрай должен заменить Йенса Шпана, который подал в отставку в субботу на фоне скандала вокруг суррогатного материнства для его ребенка.

Кто заменит Фрая на посту главы канцелярии, пока неизвестно. По информации ZDFheute, в 15:00 состоится онлайн-заседание руководства фракции. В видеоконференции также примут участие Мерц и Зёдер.

Стоит отметить, что в интервью телеканалу ZDF недавно Мерц заявил, что после отставки Шпана он рассматривает возможность переформирования правительства.

Шпан подал в отставку после массированной критики в связи с тем, что он стал отцом с помощью суррогатной матери в США. В отличие от США, суррогатное материнство в Германии запрещено.

Шпану, который входил в число самых влиятельных деятелей в правящей коалиции, в ХДС упрекали в слишком позднем информировании и двойных стандартах. В прошлом он выступал за запрет суррогатного материнства.

Также сообщалось, что депутаты-консерваторы соберутся на внеочередное заседание 29 июля, чтобы избрать нового лидера фракции вместо Шпана.