Парламент Фінляндії висловив довіру прем'єру на тлі корупційного скандалу

Парламент Фінляндії висловив довіру прем'єр-міністру Петтері Орпо та уряду на позачерговому пленарному засіданні у середу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За довіру Орпо висловився 101 депутат, проти – 90.

Парламент голосував двічі: спочатку за довіру до прем’єра Орпо, потім за довіру до уряду в цілому. В обох випадках співвідношення голосів виявилося однаковим: 101 "за", 90 "проти".

Таким чином, коаліція зуміла зберегти більшість на тлі скандалу навколо умовної державної підтримки, виділеної багатофункціональній арені Garden Helsinki.

Дебати щодо довіри до кабінету міністрів тривали дев’ять годин. За цей час депутати виступили понад 180 разів.

Обговорення розпочалося вдень, після того як прем’єр-міністр представив парламенту офіційну урядову доповідь про 35-мільйонну умовну субсидію для проєкту "Helsinki Garden". Орпо знову наголосив, що, за задумом уряду, фінансування арени мало підтримати будівельну галузь і стимулювати створення нових робочих місць.

Одне з ключових питань, порушених під час дискусії, стосувалося зв’язку між передвиборчим фінансуванням Коаліційної партії та рішенням про виділення коштів.

Орпо у відповідь на критику наполягав на тому, що рішення про підтримку "Helsinki Garden" було умовним і пов’язаним із низкою критеріїв, і знову підкреслив, що Фінляндія потребує нової багатофункціональної арени міжнародного рівня для проведення великих заходів та спортивних змагань.

У своєму заключному виступі глава уряду спробував розвіяти сумніви щодо прозорості процесу.

"Хочу запевнити парламентарів і всіх жителів Фінляндії: у прийнятті рішень не було ніяких закулісних домовленостей, нічого неетичного. Ми діяли, керуючись єдиною мотивацією – створити робочі місця та забезпечити людям стабільний дохід", – сказав Орпо.

Проєкт "Helsinki Garden" очолює Ян Вапаавуорі, колишній мер Гельсінкі, міністр економіки та віцепрезидент Європейського інвестиційного банку. Він також є членом правоцентристської Національної коаліційної партії Орпо.

Спочатку "Helsinki Garden" подала заявку на державну гарантію за кредитом у розмірі 110 млн євро до Міністерства фінансів, проте фінські ЗМІ отримали доступ до внутрішніх документів, які свідчать про те, що у відомстві вважали проєкт ризикованою інвестицією, посилаючись на можливі перевитрати та затримки, а також на наявність аналогічних проєктів з будівництва арен поблизу.

Однак, як повідомлялося, Вапаавуорі продовжував лобіювати високопосадовців і політиків, зокрема Орпо, доти, доки не було узгоджено пакет підтримки у розмірі 35 млн євро.

Вапаавуорі також не зафіксував свої контакти з міністрами та посадовцями в реєстрі прозорості лобістської діяльності.

Повідомляли, що уряд Фінляндії відмовився від підтримки проєкту будівництва арени.