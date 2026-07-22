Парламент Финляндии выразил доверие премьеру на фоне коррупционного скандала

Парламент Финляндии выразил доверие премьер-министру Петтери Орпо и правительству на внеочередном пленарном заседании в среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

За доверие Орпо проголосовал 101 депутат, против – 90.

Парламент голосовал дважды: сначала за доверие премьеру Орпо, затем за доверие правительству в целом. В обоих случаях соотношение голосов оказалось одинаковым: 101 "за", 90 "против".

Таким образом, коалиция сумела сохранить большинство на фоне скандала вокруг условной государственной поддержки, выделенной многофункциональной арене "Helsinki Garden".

Дебаты по вопросу доверия кабинету министров длились девять часов. За это время депутаты выступили более 180 раз.

Обсуждение началось днем, после того как премьер-министр представил парламенту официальный правительственный доклад о 35-миллионной условной субсидии для проекта "Helsinki Garden". Орпо вновь подчеркнул, что, по замыслу правительства, финансирование арены должно было поддержать строительную отрасль и стимулировать создание новых рабочих мест.

Один из ключевых вопросов, затронутых в ходе дискуссии, касался связи между предвыборным финансированием Коалиционной партии и решением о выделении средств.

Орпо в ответ на критику настаивал на том, что решение о поддержке Garden Helsinki было условным и обусловленным рядом критериев, и вновь подчеркнул, что Финляндии нужна новая многофункциональная арена международного уровня для проведения крупных мероприятий и спортивных соревнований.

В своем заключительном выступлении глава правительства попытался развеять сомнения относительно прозрачности процесса.

"Хочу заверить парламентариев и всех жителей Финляндии: при принятии решений не было никаких закулисных договоренностей, ничего неэтичного. Мы действовали, руководствуясь единственной мотивацией – создать рабочие места и обеспечить людям стабильный доход", – сказал Орпо.

Проект "Helsinki Garden" возглавляет Ян Вапаавуори, бывший мэр Хельсинки, министр экономики и вице-президент Европейского инвестиционного банка. Он также является членом правоцентристской Национальной коалиционной партии Орпо.

Изначально "Helsinki Garden" подала заявку на государственную гарантию по кредиту в размере 110 млн евро в Министерство финансов, однако финские СМИ получили доступ к внутренним документам, свидетельствующим о том, что в ведомстве считали проект рискованной инвестицией, ссылаясь на возможные перерасходы и задержки, а также на наличие аналогичных проектов по строительству арен поблизости.

Однако, как сообщалось, Вапаавуори продолжал лоббировать высокопоставленных чиновников и политиков, в частности Орпо, до тех пор, пока не был согласован пакет поддержки в размере 35 млн евро.

Вапаавуори также не зафиксировал свои контакты с министрами и чиновниками в реестре прозрачности лоббистской деятельности.

Сообщалось, что правительство Финляндии отказалось от поддержки проекта строительства арены.