Зеленский обсудил с послом США при НАТО поставки перехватчиков для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послом США при НАТО Мэтью Уитакером и командующим Специальной миссией НАТО по оказанию помощи в области безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

Об этом Зеленский написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Как отметил украинский президент, в ходе встречи речь шла прежде всего об увеличении поставок перехватчиков для Patriot в рамках программы PURL.

"Также обсудили двустороннее оборонное партнерство между США и Украиной: реализацию решения президента Трампа, принятого в Анкаре, о предоставлении Украине лицензии на производство Patriot, а также Drone Deal, которую наши команды сейчас прорабатывают. Это имеет реальный потенциал, и надеемся, что скоро удастся завершить", – рассказал он.

Кроме того, Зеленский вручил Кертису Баззарду орден "За заслуги" III степени.

Напомним, во время публичной части встречи американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО 8 июля президент США заявил, что США предоставят Украине право производить Patriot.

Позже Зеленский отметил, что после политической договоренности с Трампом о лицензии на производство Patriot должна начаться техническая работа по ее реализации.

По данным СМИ, производство американских ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot для Украины, скорее всего, будет организовано в какой-либо европейской стране, в частности рассматривается вариант с Германией.