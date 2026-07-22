СМИ: США и Иран дают понять, что мирных переговоров не предвидится

США и Иран дали понять, что не готовы вернуться за стол переговоров после того, как обе страны усилили нападки, а возобновившиеся боевые действия продолжаются уже вторую неделю.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени посетил Пакистан, который вместе с Катаром выступает главным посредником в этом конфликте, однако никаких признаков того, что его встречи были продуктивными, не наблюдалось.

"Переговоров нет – возможен лишь обмен сообщениями. Наше новое сообщение заключается в том, что враг нарушил меморандум и должен его выполнять", – заявил представитель иранского министерства после визита.

Тем временем президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением мостов и электростанций в ответ на атаки на суда в Ормузском проливе.

В ответ полугосударственное иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что если США нанесут удары по мостам или электростанциям, "Иран нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых США имеют интересы".

По данным иранских СМИ, ночью США расширили масштаб своих авиаударов по Ирану: американские войска нанесли удар по военному объекту недалеко от северо-западного города Тебриз. Считается, что это первый удар по этому району с тех пор, как две недели назад обострились боевые действия между противоборствующими сторонами.

Как сообщили местные СМИ, в среду рано утром иранское правительство задействовало системы противовоздушной обороны в столице Тегеране, добавив, что США нанесли удары по городам Абданан и Човар на западе страны, недалеко от границы с Ираком.

США заявляют, что будут активизировать бомбардировки до тех пор, пока Иран не согласится вновь открыть Ормузский пролив и прекратить атаки на нефтяные танкеры и другие суда, проходящие по этому жизненно важному водному пути.

Пока что Иран не отступает. Тегеран настаивает на сохранении контроля над судоходством через пролив, и этот вопрос тормозит прогресс по другим спорным вопросам, в частности по иранской ядерной программе.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил скептическое отношение к возможным переговорам с Ираном о прекращении войны.

Также сообщалось, что Центральное командование США (CENTCOM) завершило одиннадцатый раунд ударов по Ирану.