Зеленський офіційно звільнив Ченцова з посади постпреда при ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Всеволода Ченцова, який став віцепрем’єром з євроінтеграції, з посади постійного представника України при ЄС – посади, яку обійме попередній віцепрем’єр Тарас Качка.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.

В указі №632/2026 від 22 липня за підписом Зеленського йдеться про звільнення Всеволода Ченцова з посади постійного представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

Нагадаємо, з часу призначення Ченцова віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції замість Тараса Качки минув майже тиждень – Рада затвердила його на цій посаді 16 липня.

За інформацією "ЄвроПравди", кандидатуру Ченцова розглядали на посаду віцепрем'єра з євроінтеграції ще торік. Президент Зеленський особисто проводив з ним співбесіду, і лише через вимогу Юлії Свириденко призначили не його.

У Єврокомісії побажали успіхів Ченцову на посаді та заявили, що очікують на продовження співпраці з Україною на її шляху до ЄС.

Деталі читайте у статті: Качка йде, "Качка-Кос" лишається. Чому міняють віцепрем'єра з питань ЄС та що це означає.