Зеленский официально уволил Ченцова с должности постпреда при ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Всеволода Ченцова, ставшего вице-премьером по евроинтеграции, с должности постоянного представителя Украины при ЕС – эту должность займет предыдущий вице-премьер Тарас Качка.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В указе №632/2026 от 22 июля, подписанном Зеленским, говорится об увольнении Всеволода Ченцова с должности постоянного представителя Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.

Напомним, с момента назначения Ченцова вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции вместо Тараса Качки прошла почти неделя – Рада утвердила его на этой должности 16 июля.

По информации "ЕвроПравды", кандидатуру Ченцова на должность вице-премьера по евроинтеграции рассматривали еще в прошлом году. Президент Зеленский лично проводил с ним собеседование, и только из-за требования Юлии Свириденко назначили не его.

В Еврокомиссии пожелали успехов Ченцову в новой роли и заявили, что рассчитывают на продолжение сотрудничества с Украиной на её пути в ЕС.

Подробности читайте в статье: Качка уходит, "Качка-Кос" остаётся. Почему меняют вице-премьера по вопросам ЕС и что это означает.