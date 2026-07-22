Новий прем’єр України розповів про зустріч із послом ЄС

Новий прем’єр-міністр Сергій Корецький провів зустріч з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою.

Про це очільник українського уряду написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Корецький зазначив, що подякував Матерновій "за незмінну підтримку України з боку Європейського Союзу".

"Ми обговорили відкриття решти переговорних кластерів щодо вступу до ЄС, підготовку до майбутньої зими, а також фінансову допомогу в рамках Кредиту на підтримку України", – зазначив він.

У вівторок, 21 липня, Корецький провів розмову з прем’єр-міністром Литви та подякував йому за послідовну підтримку України.

У першій розмові з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Корецький говорив про подальший рух у переговорному процесі, наступний опалювальний сезон та протидію балістичним ударам РФ.