Новий прем’єр України розповів про зустріч із послом ЄС
Новий прем’єр-міністр Сергій Корецький провів зустріч з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою.
Про це очільник українського уряду написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".
Корецький зазначив, що подякував Матерновій "за незмінну підтримку України з боку Європейського Союзу".
"Ми обговорили відкриття решти переговорних кластерів щодо вступу до ЄС, підготовку до майбутньої зими, а також фінансову допомогу в рамках Кредиту на підтримку України", – зазначив він.
У вівторок, 21 липня, Корецький провів розмову з прем’єр-міністром Литви та подякував йому за послідовну підтримку України.
У першій розмові з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Корецький говорив про подальший рух у переговорному процесі, наступний опалювальний сезон та протидію балістичним ударам РФ.