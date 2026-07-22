Новый премьер Украины рассказал о встрече с послом ЕС

Новый премьер-министр Сергей Корецкий провел встречу с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой.

Об этом глава украинского правительства написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Корецкий отметил, что поблагодарил Матернову "за неизменную поддержку Украины со стороны Европейского Союза".

"Мы обсудили открытие остальных переговорных кластеров по вступлению в ЕС, подготовку к предстоящей зиме, а также финансовую помощь в рамках Кредита на поддержку Украины", – отметил он.

Во вторник, 21 июля, Корецкий провел беседу с премьер-министром Литвы и поблагодарил его за последовательную поддержку Украины.

В ходе первой беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Корецкий говорил о дальнейшем продвижении в переговорном процессе, предстоящем отопительном сезоне и противодействии баллистическим ударам РФ.