Під Парижем знайшли мертвим "рекрутера" моделей для Епштейна

Агент моделей, пов’язаний із покійним засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, був знайдений під Парижем мертвим у своєму будинку.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

69-річного Даніеля Сіада виявили в понеділок у Коломбі, північно-західному передмісті Парижа, підтвердила прокуратура Нантера. У понеділок ввечері було розпочато розслідування з метою встановлення причини смерті, буде проведено судово-медичну експертизу.

Ім’я Сіада тисячі разів згадувалося у файлах Епштейна, оприлюднених урядом США. Він заперечував, що знав про загрозу, яку становив Епштейн. Паризька прокуратура пояснювала, що достатніх доказів для обґрунтування арешту Сіада не було.

"Розслідування, розпочате 18 лютого 2026 року за звинуваченнями в організованій торгівлі людьми та змові з метою вчинення злочину, триває з метою встановлення всіх осіб, які потенційно причетні до справи, незважаючи на припинення кримінального провадження проти Даніеля Сіада", – зазначила прокуратура.

"Щодо Даніеля Сіада застосовувалися спеціальні слідчі методи, зокрема прослуховування телефонних розмов, але вони не дали достатніх доказів, що виправдовували б його негайний арешт", – додали в прокуратурі.

На Сіада у Франції було подано кілька скарг, зокрема звинувачення у зґвалтуванні. Адвокатка померлого наголосила, що його "ніколи не притягували до кримінальної відповідальності".

Жертва Епштейна Аня (ім’я змінено) раніше розповіла BBC, що саме Сіад познайомив її з Епштейном. "Це була цілковита підстава", – сказала вона, схарактеризувавши чоловіка як "по суті професійного торговця людьми".

У одному з електронних листів до Епштейна, оприлюдненому в матеріалах справи, Сіад написав англійською з численними орфографічними помилками: "У цій метушні я почуваюся як рибалка: іноді я швидко ловлю, іноді риби немає".

У недавньому інтерв’ю CNN Сіад заявив, що не знав, що Епштейн знущався з цих жінок. "Я довіряв йому, я вірив, що цей чоловік – професіонал", – сказав він.

Перші скарги проти Сіада у Франції були подані в лютому. У численних недавніх інтерв’ю ЗМІ він заперечував свою провину, заявивши в травні телеканалу BFMTV: "Я ніколи в житті нікого не ґвалтував".

Нагадаємо, журналісти CNN взимку дійшли висновку, що в опублікованих матеріалах справи Епштейна не вистачає близько сотні важливих документів, у тому числі інтерв’ю жінки, яка озвучувала звинувачення на адресу президента США Дональда Трампа.

А вже на початку березня Міністерство юстиції США опублікувало документи ФБР, які пов’язані зі звинуваченнями Трампа у сексуальному насильстві.