Под Парижем обнаружили мертвым "рекрутера" моделей для Эпштейна

Агент моделей, связанный с покойным Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления, был найден мертвым в своём доме под Парижем.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

69-летнего Даниэля Сиада обнаружили в понедельник в Коломбе, северо-западном пригороде Парижа, подтвердила прокуратура Нантера. В понедельник вечером было начато расследование с целью установления причины смерти, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Имя Сиада тысячи раз упоминалось в файлах Эпштейна, обнародованных правительством США. Он отрицал, что знал об угрозе, которую представлял Эпштейн. Парижская прокуратура объясняла, что достаточных доказательств для обоснования ареста Сиада не было.

"Расследование, начатое 18 февраля 2026 года по обвинениям в организованной торговле людьми и сговоре с целью совершения преступления, продолжается с целью установления всех лиц, потенциально причастных к делу, несмотря на прекращение уголовного производства в отношении Даниэля Сиада", – отметила прокуратура.

"В отношении Даниэля Сиада применялись специальные следственные методы, в частности прослушивание телефонных разговоров, но они не дали достаточных доказательств, которые оправдывали бы его немедленный арест", – добавили в прокуратуре.

На Сиада во Франции было подано несколько жалоб, в том числе обвинения в изнасиловании. Адвокат погибшего подчеркнула, что его "никогда не привлекали к уголовной ответственности".

Жертва Эпштейна Аня (имя изменено) ранее рассказала BBC, что именно Сиад познакомил её с Эпштейном. "Это была полная подстава", – сказала она, охарактеризовав мужчину как "по сути профессионального торговца людьми".

В одном из электронных писем Эпштейну, обнародованном в материалах дела, Сиад написал на английском с многочисленными орфографическими ошибками: "В этой суматохе я чувствую себя как рыбак: иногда я быстро ловлю, иногда рыбы нет".

В недавнем интервью CNN Сиад заявил, что не знал, что Эпштейн издевался над этими женщинами. "Я доверял ему, я верил, что этот человек – профессионал", – сказал он.

Первые жалобы против Сиада во Франции были поданы в феврале. В многочисленных недавних интервью СМИ он отрицал свою вину, заявив в мае телеканалу BFMTV: "Я никогда в жизни никого не насиловал".

Напомним, журналисты CNN зимой пришли к выводу, что в опубликованных материалах дела Эпштейна отсутствуют около сотни важных документов, в том числе интервью женщины, выдвигавшей обвинения в адрес президента США Дональда Трампа.

А уже в начале марта Министерство юстиции США опубликовало документы ФБР, связанные собвинениями Трампа в сексуальном насилии.