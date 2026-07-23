За ніч у Франції евакуювали понад 10 тисяч людей через лісову пожежу
Протягом ночі на південному заході Франції було евакуйовано понад 10 тисяч людей, оскільки лісова пожежа, що стрімко поширювалася, спалила 2 тисячі гектарів землі на захід від міста Бордо.
Про це свідчать офіційні дані французької влади, пише Reuters, передає "Європейська правда".
За даними префектури, 500 пожежників борються з вогнем. Внаслідок пожежі впродовж ночі довелося евакуювати понад 10 тисяч людей.
Зазначається, що вогонь вирує поблизу району затоки Аркашон – популярного туристичного місця, і багато з евакуйованих – це туристи, які зупинилися на кемпінгах.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Писали, що після надходження додаткових даних про смертність у червні, у Франції пов’язують вже майже 5800 надлишкових смертей з екстремальною спекою наприкінці минулого місяця.
23-24 червня стали рекордно спекотними днями для Франції за увесь час спостережень, тоді локально фіксували навіть понад 44°C.