За ночь во Франции эвакуировали более 10 тысяч человек из-за лесного пожара

В течение ночи на юго-западе Франции было эвакуировано более 10 тысяч человек, поскольку стремительно распространявшийся лесной пожар уничтожил 2 тысячи гектаров земли к западу от города Бордо.

Об этом свидетельствуют официальные данные французских властей, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По данным префектуры, 500 пожарных борются с огнем. В результате пожара в течение ночи пришлось эвакуировать более 10 тысяч человек.

Отмечается, что огонь бушует вблизи района залива Аркашон – популярного туристического места, и многие из эвакуированных – это туристы, остановившиеся в кемпингах.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Сообщалось, что после поступления дополнительных данных о смертности в июне во Франции уже связывают почти 5800 сверхнормативных смертей с экстремальной жарой в конце прошлого месяца.

23–24 июня стали рекордно жаркими днями для Франции за всю историю наблюдений, тогда локально фиксировали даже более 44°C.