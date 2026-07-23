У Молдові міністр розкритикував мера Кишинева за звернення до Зеленського щодо води

Мер Кишинева Іон Чебан звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням про безпосередню та особисту участь у вирішенні ситуації з водопостачанням у Молдові – за це його розкритикував міністр з питань довкілля Георге Хаждер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Чебан у відеозверненні в соцмережі сказав, що надішле лист президенту України від свого імені, від імені мешканців Кишинева та центру Молдови.

"Я офіційно звертаюся до адміністрації в Києві та, зокрема, до президента Володимира Зеленського… Я прошу про безпосередню та особисту участь у вирішенні ситуації з водопостачанням у Молдові. Я впевнений, що українська адміністрація разом із громадянами не допустить, щоб мешканці Молдови залишилися без води", – заявив Чебан.

Він додав, що можлива криза з водопостачанням може спричинити дуже серйозні проблеми. "Я закликаю до допомоги, і кажу це щиро. На жаль, я не довіряю керівництву Молдови, бо не вважаю, що воно зможе впоратися з цією ситуацією", – сказав Чебан.

Міністр з питань довкілля Георге Хаждер розкритикував за це мера столиці, відзначивши, що йому краще було б зайнятися застарілою інфраструктурою і більше інвестувати у водопостачання.

"Йдеться про застарілі труби в Кишиневі, які можуть вийти з ладу в будь-який момент, про застарілу водозабірну станцію, побудовану в 1974 році… Нам потрібна нова станція, адаптована до нових умов. Тому йому було б краще зайнятися тим, що він зобов’язаний робити, і залишити ці проблеми, які здебільшого не стосуються тієї чи іншої країни, бо йдеться про зміну клімату, йдеться про воду, яка менше накопичується у водосховищі", – сказав міністр.

Видання нагадує, що в середині липня Україна запропонувала скоротити обсяг скидання води з Дністровського водосховища зі 100 до 70 кубометрів на секунду, щоб зберегти запаси на випадок тривалої посухи. Молдовська сторона попросила до кінця липня зберегти нинішній обсяг скидання. Україна погодилася з цією пропозицією.

Тоді ж Хаждер 17 липня попередив, що Кишинів може зіткнутися з перебоями у водопостачанні через зниження рівня води в Дністровському водосховищі. Він вимагав від мера Іона Чебана повідомити, чи є у столиці резервні джерела води, які можна швидко підключити в разі кризи. Чебан у відповідь назвав проблему "штучною" і звинуватив центральну владу в спробі "залишити Кишинів без води".

Нагадаємо, 15 березня уряд Молдови запровадив режим екологічної тривоги у басейні річки Дністер на 15 днів через небезпечний рівень забруднення води. Причиною забруднення став удар РФ по гідроелектростанції в українському Новодністровську 7 березня. Молдова звинуватила у надзвичайній ситуації Росію.

Російського посла викликали до МЗС Молдови та вручили йому пляшку з забрудненою водою з річки.