В Молдове министр раскритиковал мэра Кишинева за обращение к Зеленскому по поводу воды

Мэр Кишинева Ион Чебан обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о непосредственном и личном участии в решении ситуации с водоснабжением в Молдове – за это его раскритиковал министр по вопросам окружающей среды Георге Хаждер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Чебан в видеообращении в соцсети заявил, что направит письмо президенту Украины от своего имени, от имени жителей Кишинева и центральной части Молдовы.

"Я официально обращаюсь к администрации в Киеве и, в частности, к президенту Владимиру Зеленскому… Я прошу о непосредственном и личном участии в решении ситуации с водоснабжением в Молдове. Я уверен, что украинская администрация вместе с гражданами не допустит, чтобы жители Молдовы остались без воды", – заявил Чебан.

Он добавил, что возможный кризис с водоснабжением может вызвать очень серьезные проблемы. "Я призываю к помощи и говорю это искренне. К сожалению, я не доверяю руководству Молдовы, поскольку не считаю, что оно сможет справиться с этой ситуацией", – сказал Чебан.

Министр по вопросам окружающей среды Георге Хаждер раскритиковал за это мэра столицы, отметив, что ему лучше было бы заняться устаревшей инфраструктурой и больше инвестировать в водоснабжение.

"Речь идет об устаревших трубах в Кишиневе, которые могут выйти из строя в любой момент, об устаревшей водозаборной станции, построенной в 1974 году… Нам нужна новая станция, адаптированная к новым условиям. Поэтому ему было бы лучше заняться тем, что он обязан делать, и оставить в покое эти проблемы, которые, в основном, не касаются той или иной страны, ведь речь идет об изменении климата, речь идет о воде, которой становится все меньше в водохранилище", – сказал министр.

Издание напоминает, что в середине июля Украина предложила сократить объем сброса воды из Днестровского водохранилища со 100 до 70 кубометров в секунду, чтобы сохранить запасы на случай продолжительной засухи. Молдавская сторона попросила до конца июля сохранить нынешний объем сброса. Украина согласилась с этим предложением.

Тогда же Хаждер 17 июля предупредил, что Кишинев может столкнуться с перебоями в водоснабжении из-за снижения уровня воды в Днестровском водохранилище. Он потребовал от мэра Иона Чебана сообщить, есть ли в столице резервные источники воды, которые можно быстро подключить в случае кризиса. Чебан в ответ назвал проблему "искусственной" и обвинил центральные власти в попытке "оставить Кишинев без воды".

Напомним, 15 марта правительство Молдовы ввело режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней из-за опасного уровня загрязнения воды. Причиной загрязнения стал удар РФ по гидроэлектростанции в украинском Новоднестровске 7 марта. Молдова обвинила в чрезвычайной ситуации Россию.

Российского посла вызвали в МИД Молдовы и вручили ему бутылку с загрязнённой водой из реки.