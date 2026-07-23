Финляндия передала когенерационную установку для Львовской области, что облегчит предстоящую зиму

Финляндия в рамках энергетической поддержки Украины передала для Львовской области когенерационную установку, что обеспечит большую предсказуемость в предстоящем отопительном сезоне в условиях войны.

Об этом сообщили на странице посольства Финляндии в Украине, пишет "Европейская правда".

В рамках финской энергетической помощи Львовской области передали когенерационную газомоторную электростанцию.

Как отмечается, она позволит обеспечить надежное резервное энергоснабжение объектов критической инфраструктуры в случае перебоев с электроэнергией.

"Установка позволит одновременно производить электрическую и тепловую энергию, снижая нагрузку на энергосистему и повышая надежность предоставления жизненно необходимых услуг жителям Львовской области", – отмечается в сообщении.

Напомним, подготовка к следующей зиме была одной из центральных тем беседы нового премьера Украины Сергея Корецкого с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В Германии готовят передачу Украине оборудования ТЭЦ, связанной с "Северным потоком", это может произойти в начале 2027 года.