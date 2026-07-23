Прем’єр Латвії і Корецький провели першу розмову та домовились про зустріч

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс і новопризначений український прем’єр Сергій Корецький провели першу телефонну розмову, у якій домовилися про зустріч у серпні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони розповіли у своїх соцмережах.

Кулбергс розповів, що привітав Корецького з початком роботи на новій посаді і що у них "з першої хвилини" було відчуття давніх знайомих – через те, що обоє мали схожий досвід роботи у бізнесі.

Congratulations to the new Prime Minister of Ukraine Mr. Koretsky @KoretskyiUA

We had a 20min introduction phone call and from 1st minute we were already feeling like we know each other. Because UKR PM same as me, comes from private sector, with business education, real market… pic.twitter.com/lhMex1yUMJ – Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) July 23, 2026

"Ми домовилися організувати зустріч вже у серпні – для наступних кроків у межах угоди щодо безпілотників. Я відзначив, що Латвія є найближчим союзником України і "голосом" у ЄС і НАТО", – написав латвійський прем’єр.

Корецький зі свого боку деталізував, що вони говорили про розширення співпраці в оборонній сфері, посилення української ППО, енергетичну підтримку, а також євроінтеграцію України.

"Подякував прем’єр-міністру Кулбергсу за незмінну підтримку Латвії, у тому числі з лікуванням та реабілітацією українських військових. Вдячні за непохитну солідарність Латвії з Україною, і очікуємо прем’єр-міністра Кулбергса в Україні у близькому майбутньому", – зазначив Сергій Корецький.

I had a productive conversation with Latvian Prime Minister @AndrisKulbergs on strengthening cooperation between our countries.



We discussed expanding defense cooperation, enhancing Ukraine's air defense capabilities, supporting our energy sector, and advancing Ukraine's path… – Sergii Koretskyi (@KoretskyiUA) July 22, 2026

22 липня Корецький говорив з прем’єром Естонії Крістеном Міхалом, а 21 липня – з литовським прем’єром Міндаугасом Сінкявічюсом.