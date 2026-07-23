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Прем’єр Латвії і Корецький провели першу розмову та домовились про зустріч

Новини — Четвер, 23 липня 2026, 15:14 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс і новопризначений український прем’єр Сергій Корецький провели першу телефонну розмову, у якій домовилися про зустріч у серпні. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони розповіли у своїх соцмережах. 

Кулбергс розповів, що привітав Корецького з початком роботи на новій посаді і що у них "з першої хвилини" було відчуття давніх знайомих – через те, що обоє мали схожий досвід роботи у бізнесі. 

"Ми домовилися організувати зустріч вже у серпні – для наступних кроків у межах угоди щодо безпілотників. Я відзначив, що Латвія є найближчим союзником України і "голосом" у ЄС і НАТО",  – написав латвійський прем’єр. 

Корецький зі свого боку деталізував, що вони говорили про розширення співпраці в оборонній сфері, посилення української ППО, енергетичну підтримку, а також євроінтеграцію України. 

"Подякував прем’єр-міністру Кулбергсу за незмінну підтримку Латвії, у тому числі з лікуванням та реабілітацією українських військових. Вдячні за непохитну солідарність Латвії з Україною, і очікуємо прем’єр-міністра Кулбергса в Україні у близькому майбутньому", – зазначив Сергій Корецький. 

22 липня Корецький говорив з прем’єром Естонії Крістеном Міхалом, а 21 липня – з литовським прем’єром Міндаугасом Сінкявічюсом.  

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Латвія
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