Премьер Латвии и Корецкий провели первый разговор и договорились о встрече

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и новый премьер Украины Сергей Корецкий провели первый телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече в августе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они рассказали в своих соцсетях.

Кулбергс рассказал, что поздравил Корецкого с началом работы на новой должности и что у них "с первой минуты" сложилось ощущение, будто они давние знакомые – из-за того, что у обоих был схожий опыт работы в бизнесе.

Congratulations to the new Prime Minister of Ukraine Mr. Koretsky @KoretskyiUA

We had a 20min introduction phone call and from 1st minute we were already feeling like we know each other. Because UKR PM same as me, comes from private sector, with business education, real market… pic.twitter.com/lhMex1yUMJ – Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) July 23, 2026

"Мы договорились организовать встречу уже в августе – для обсуждения следующих шагов в рамках соглашения о беспилотниках. Я отметил, что Латвия является ближайшим союзником Украины и "голосом" в ЕС и НАТО", – написал латвийский премьер.

Корецкий со своей стороны уточнил, что они обсуждали расширение сотрудничества в оборонной сфере, укрепление украинской ПВО, энергетическую поддержку, а также евроинтеграцию Украины.

"Поблагодарил премьер-министра Кулбергса за неизменную поддержку Латвии, в том числе в лечении и реабилитации украинских военных. Благодарны за непоколебимую солидарность Латвии с Украиной и ожидаем премьер-министра Кулбергса в Украине в ближайшем будущем", – отметил Сергей Корецкий.

I had a productive conversation with Latvian Prime Minister @AndrisKulbergs on strengthening cooperation between our countries.



We discussed expanding defense cooperation, enhancing Ukraine's air defense capabilities, supporting our energy sector, and advancing Ukraine's path… – Sergii Koretskyi (@KoretskyiUA) July 22, 2026

22 июля Корецкий беседовал с премьером Эстонии Кристеном Михалом, а 21 июля – с литовским премьером Миндаугасом Синкявичюсом