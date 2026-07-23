Укр Рус Eng

Премьер Латвии и Корецкий провели первый разговор и договорились о встрече

Новости — Четверг, 23 июля 2026, 15:14 — Мария Емец

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и новый премьер Украины Сергей Корецкий провели первый телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече в августе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они рассказали в своих соцсетях.

Кулбергс рассказал, что поздравил Корецкого с началом работы на новой должности и что у них "с первой минуты" сложилось ощущение, будто они давние знакомые – из-за того, что у обоих был схожий опыт работы в бизнесе. 

"Мы договорились организовать встречу уже в августе – для обсуждения следующих шагов в рамках соглашения о беспилотниках. Я отметил, что Латвия является ближайшим союзником Украины и "голосом" в ЕС и НАТО", – написал латвийский премьер.

Корецкий со своей стороны уточнил, что они обсуждали расширение сотрудничества в оборонной сфере, укрепление украинской ПВО, энергетическую поддержку, а также евроинтеграцию Украины.

"Поблагодарил премьер-министра Кулбергса за неизменную поддержку Латвии, в том числе в лечении и реабилитации украинских военных. Благодарны за непоколебимую солидарность Латвии с Украиной и ожидаем премьер-министра Кулбергса в Украине в ближайшем будущем", – отметил Сергей Корецкий.

22 июля Корецкий беседовал с премьером Эстонии Кристеном Михалом, а 21 июля – с литовским премьером Миндаугасом Синкявичюсом

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Латвия
Реклама: