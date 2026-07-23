Лесной пожар на юге Франции привел к эвакуации уже 20 тысяч человек
Новости — Четверг, 23 июля 2026, 16:41 —
Из-за масштабного лесного пожара в департаменте Жиронда на юго-западе Франции пришлось эвакуировать уже 20 тысяч человек.
Об этом сообщает BFTMV, пишет "Европейская правда".
Площадь пожара в департаменте Жиронда достигла 3100 гектаров, а общее число эвакуированных возросло до около 20 тысяч человек.
FEUX DE FORÊT : "La situation se dégrade" en Gironde, annoncent les secours. L'incendie, parti hier de Saumos, au nord du bassin d'Arcachon, continue de progresser ce matin et a parcouru plus de 2050 hectares. Près de 12.000 personnes sont évacuées au Porge et à Lège Cap-Ferret. pic.twitter.com/EzHA60LCFa– Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 23, 2026
В числе последних были эвакуированы жители ещё одного села и отдыхающие из трёх кемпингов.
🔥 L'incendie de Saumos, en Gironde, poursuit sa progression avec de nombreuses réactivations sous l'effet du vent– Association Prévention & Signalement Feux De Forêt (@asso_psfdf) July 23, 2026
🌳 Plus de 3 100 hectares ont déjà été ravagés par les flammes
🏘️ 20 000 personnes ont été évacuées par mesure de sécurité
🚒 700 soldats du feu restent… pic.twitter.com/71r6BdRw3V
Пострадавших в результате пожара нет, огонь уже уничтожил один дом. "Фронт" пожара находится примерно в 300 метрах от самых отдалённых домов в коммуне Леже-Ка-Ферре с населением 8 тысяч человек.
В префектуре отмечают, что погода остается неблагоприятной – с ветром переменного направления и высокой температурой.
Из-за пожара в департаменте Вар на юге страны, вспыхнувшего 21 июля, пришлось эвакуировать около 400 человек.
От пожаров страдает также соседняя Испания, пострадавшие площади уже в четыре раза превышают показатели на этот же период 2025 года. Масштабный лесной пожар к северу от Мадрида, который уже опустошил более 30 тысяч гектаров, рискует стать рекордным для страны за последнее время.