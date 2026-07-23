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Лесной пожар на юге Франции привел к эвакуации уже 20 тысяч человек

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Новости — Четверг, 23 июля 2026, 16:41 — Мария Емец

Из-за масштабного лесного пожара в департаменте Жиронда на юго-западе Франции пришлось эвакуировать уже 20 тысяч человек.

Об этом сообщает BFTMV, пишет "Европейская правда".

Площадь пожара в департаменте Жиронда достигла 3100 гектаров, а общее число эвакуированных возросло до около 20 тысяч человек. 

В числе последних были эвакуированы жители ещё одного села и отдыхающие из трёх кемпингов.

Пострадавших в результате пожара нет, огонь уже уничтожил один дом. "Фронт" пожара находится примерно в 300 метрах от самых отдалённых домов в коммуне Леже-Ка-Ферре с населением 8 тысяч человек.

В префектуре отмечают, что погода остается неблагоприятной – с ветром переменного направления и высокой температурой.

Из-за пожара в департаменте Вар на юге страны, вспыхнувшего 21 июля, пришлось эвакуировать около 400 человек.

От пожаров страдает также соседняя Испания, пострадавшие площади уже в четыре раза превышают показатели на этот же период 2025 года. Масштабный лесной пожар к северу от Мадрида, который уже опустошил более 30 тысяч гектаров, рискует стать рекордным для страны за последнее время.

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Франция стихийные бедствия
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