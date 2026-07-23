Глава МЗС Молдови розповів, як РФ годинами утримує дипломатів на кордоні

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой розповів про випадки, коли молдовських дипломатів затримують на кордоні з Російською Федерацією на кілька годин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Попшой заявив в ефірі TVR Moldova.

За словами міністра, коли молдовським дипломатам створюють перешкоди при в’їзді до РФ, це позначається, зокрема, на їхній здатності надавати консульську допомогу громадянам Молдови, які перебувають на російській території.

Водночас він додав, що, незважаючи на ці інциденти, влада Молдови продовжує діяти відповідно до міжнародного права та принципу взаємності.

"У нас складні відносини з РФ, але, як я вже заявляв у контексті подібних ситуацій, Молдова завжди дотримується коректного підходу, заснованого на міжнародному праві та принципі взаємності; ми хотіли б, щоб не виникали ситуації, коли навіть наших громадян або наших дипломатів затримують на кілька годин на кордоні РФ. У нас є дипломатичні відносини, у нас є громада у РФ, і ми повинні надавати їм консульські послуги та піклуватися про них, де б вони не перебували", – підкреслив Попшой.

Він наголосив, що міжнародні відносини мають ґрунтуватися на міжнародному праві, Віденській конвенції та принципі взаємності, який він назвав важливим елементом дипломатичного діалогу.

"Ми не хочемо жодної ескалації. Навпаки, ми завжди прагнемо знизити напруженість у відносинах і намагаємося пояснити, як стоять справи", – сказав Попшой.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство закордонних справ Молдови повідомило, що останнім часом фіксує зростання кількості випадків, коли громадяни країни піддаються посиленим перевіркам на кордоні між РФ та Білоруссю.

Також варто зазначити, що в МЗС Росії закликали російських громадян уникати поїздок до Молдови через нібито загрозу принижень та безпідставних перевірок.