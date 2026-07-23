Глава МИД Молдовы рассказал, как РФ часами удерживает дипломатов на границе

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой рассказал о случаях, когда молдовских дипломатов задерживают на границе с Российской Федерацией на несколько часов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Попшой заявил в эфире TVR Moldova.

По словам министра, когда молдовским дипломатам создают препятствия при въезде в РФ, это сказывается, в частности, на их способности оказывать консульскую помощь гражданам Молдовы, находящимся на российской территории.

В то же время он добавил, что, несмотря на эти инциденты, власти Молдовы продолжают действовать в соответствии с международным правом и принципом взаимности.

"У нас сложные отношения с РФ, но, как я уже заявлял в контексте подобных ситуаций, Молдова всегда придерживается корректного подхода, основанного на международном праве и принципе взаимности; мы хотели бы, чтобы не возникали ситуации, когда даже наших граждан или наших дипломатов задерживают на несколько часов на границе РФ. У нас есть дипломатические отношения, у нас есть община в РФ, и мы должны предоставлять им консульские услуги и заботиться о них, где бы они ни находились", – подчеркнул Попшой.

Он подчеркнул, что международные отношения должны основываться на международном праве, Венской конвенции и принципе взаимности, который он назвал важным элементом дипломатического диалога.

"Мы не хотим никакой эскалации. Наоборот, мы всегда стремимся снизить напряженность в отношениях и пытаемся объяснить, как обстоят дела", – сказал Попшой.

Напомним, недавно Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что в последнее время фиксирует рост числа случаев, когда граждане страны подвергаются усиленным проверкам на границе между РФ и Беларусью.

Также стоит отметить, что в МИД России призвали российских граждан избегать поездок в Молдову из-за якобы угрозы унижений и необоснованных проверок.