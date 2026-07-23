У Греції взяли під варту чоловіка, який з ножем напав на туристів на Акрополі

У Греції 60-річний чоловік, який у вівторок поранив ножем двох американських туристів біля входу на Акрополь, був взятий під варту після надання свідчень перед слідчим суддею.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Обвинуваченому, громадянину Греції, висунуто звинувачення у двох випадках замаху на вбивство та незаконному володінні зброєю.

Слідчий суддя задовольнив клопотання захисту про проведення психіатричної експертизи обвинуваченого.

За наявною інформацією, чоловік раніше неодноразово перебував на лікуванні в психіатричних клініках і був виписаний з однієї з таких установ за три дні до інциденту.

Чоловіка звинувачують у тому, що рано вранці у вівторок він напав з ножем на чоловіка та жінку, американців грецького походження.

Як повідомила поліція, жінка отримала легкі поранення ноги, тоді як чоловік постраждав серйозніше – отримав рани руки. Обоє постраждалих були госпіталізовані.

Як повідомлялося, інцидент викликав занепокоєння серед туристичних служб Афін: Акрополь щодня приймає до 20 тисяч відвідувачів, і будь-які напади в цій зоні розглядаються як серйозний виклик для безпеки.

Міністерство культури заявило, що посилить патрулювання навколо входів на археологічну територію, особливо в ранкові години, коли потік туристів найбільший.

Нагадаємо, у німецькому Мангеймі внаслідок нападу з ножем двоє людей отримали серйозні поранення, а сам підозрюваний загинув під час поліцейської операції.