В Греции задержали мужчину, напавшего с ножом на туристов на Акрополе

В Греции 60-летний мужчина, который во вторник ранил ножом двух американских туристов у входа на Акрополь, был задержан после дачи показаний перед следственным судьей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Обвиняемому, гражданину Греции, предъявлены обвинения в двух покушениях на убийство и незаконном хранении оружия.

Следственный судья удовлетворил ходатайство защиты о проведении психиатрической экспертизы обвиняемого.

По имеющейся информации, мужчина ранее неоднократно находился на лечении в психиатрических клиниках и был выписан из одного из таких учреждений за три дня до инцидента.

Мужчину обвиняют в том, что ранним утром во вторник он напал с ножом на мужчину и женщину, американцев греческого происхождения.

Как сообщила полиция, женщина получила легкие ранения ноги, тогда как мужчина пострадал серьезнее – получил ранения руки. Оба пострадавших были госпитализированы.

Как сообщалось, инцидент вызвал беспокойство среди туристических служб Афин: Акрополь ежедневно принимает до 20 тысяч посетителей, и любые нападения в этой зоне рассматриваются как серьёзный вызов безопасности.

Министерство культуры заявило, что усилит патрулирование вокруг входов на археологическую территорию, особенно в утренние часы, когда поток туристов самый большой.

Напомним, в немецком Мангейме в результате нападения с ножом двое людей получили серьезные ранения, а сам подозреваемый погиб во время полицейской операции.